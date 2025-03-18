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Интер достиг соглашения насчет нового контракта со своим талантливым форвардом

Италия

Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ

Интер достиг соглашения насчет нового контракта со своим талантливым форвардом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" достиг соглашения насчет нового контракта со своим талантливым форвардом, который в этом сезоне выступает на правах аренды за "Специю" из Серии Б.

По информации от Фабрицио Романо, руководство "нерадзурри" договорилось о новом долгосрочном соглашении с 19-летним нападающим Франческо Пио Эспозито. Его новый контракт с клубом будет рассчитан до конца июня 2030 года.

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Также сообщается, что зарплата молодого форварда будет повышаться с каждым сезоном, в зависимости от выступлений игрока. За воспитанником академии "Интера" следили несколько клубов из АПЛ, однако он решил остаться в Италии.

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В этом сезоне Франческо Пио Эспозито забил 14 голов и отдал одну результативную передачу за "Специю" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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