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Милан собирается летом продать ключевого защитника
Бразилец переехал в Италию в прошлом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" собирается летом продать ключевого защитника команды.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний Эмерсон Роял покинет клуб в ближайшее трансферное окно, несмотря на то, что он присоединился к клубу прошлым летом за 15 миллионов евро из лондонского "Тоттенхэма".
Напомним, что зимой "Галатасарай" собирался приобрести бразильца, впрочем его переход в турецкий клуб сорвался из-за серьезной травмы икроножной мышцы, которую Эмерсон получил в конце января.
В этом сезоне Эмерсон Роял принял участие в 26 матчах за "Милан" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 1868 минут.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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