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Милан собирается летом продать ключевого защитника

Италия

Бразилец переехал в Италию в прошлом году

Милан собирается летом продать ключевого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский "Милан" собирается летом продать ключевого защитника команды.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний Эмерсон Роял покинет клуб в ближайшее трансферное окно, несмотря на то, что он присоединился к клубу прошлым летом за 15 миллионов евро из лондонского "Тоттенхэма".

Напомним, что зимой "Галатасарай" собирался приобрести бразильца, впрочем его переход в турецкий клуб сорвался из-за серьезной травмы икроножной мышцы, которую Эмерсон получил в конце января.

В этом сезоне Эмерсон Роял принял участие в 26 матчах за "Милан" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 1868 минут.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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Милан Эмерсон Роял
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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