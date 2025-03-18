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Интер планирует продлить контракт с главным тренером

Италия

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Интер планирует продлить контракт с главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" планирует продлить контракт с главным тренером.

По информации инсайдера Николы Скиры, миланский клуб планирует продлить соглашение с Симоном Индзаги. Источник сообщает, что у тренера и клуба есть обоюдное желание продолжать вместе еще долгое время.

Нынешний контракт Индзаги действителен до 2027 года.

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Симон Индзаги стал тренером "Интера" в июле 2021 года. Он провёл с командой 201 матч во всех турнирах, в которых одержал 134 побед и 36 раз сыграл вничью.

С "Интером" он становился Чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды брал Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и трижды становился обладателем Суперкубка Италии (2021/22, 2022/23, 2023/24).

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Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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