"Интер" планирует продлить контракт с главным тренером.

По информации инсайдера Николы Скиры, миланский клуб планирует продлить соглашение с Симоном Индзаги. Источник сообщает, что у тренера и клуба есть обоюдное желание продолжать вместе еще долгое время.

Нынешний контракт Индзаги действителен до 2027 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Симон Индзаги стал тренером "Интера" в июле 2021 года. Он провёл с командой 201 матч во всех турнирах, в которых одержал 134 побед и 36 раз сыграл вничью.

С "Интером" он становился Чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды брал Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и трижды становился обладателем Суперкубка Италии (2021/22, 2022/23, 2023/24).