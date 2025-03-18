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Интер планирует продлить контракт с главным тренером
Заслужил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" планирует продлить контракт с главным тренером.
По информации инсайдера Николы Скиры, миланский клуб планирует продлить соглашение с Симоном Индзаги. Источник сообщает, что у тренера и клуба есть обоюдное желание продолжать вместе еще долгое время.
Нынешний контракт Индзаги действителен до 2027 года.
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Симон Индзаги стал тренером "Интера" в июле 2021 года. Он провёл с командой 201 матч во всех турнирах, в которых одержал 134 побед и 36 раз сыграл вничью.
С "Интером" он становился Чемпионом Италии в сезоне 2023/24, дважды брал Кубок Италии (2021/22 и 2022/23) и трижды становился обладателем Суперкубка Италии (2021/22, 2022/23, 2023/24).
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