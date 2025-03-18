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Легендарный полузащитник Ювентуса высказался относительно проблем Тьяго Мотты

Италия

Он не понял этот клуб

Легендарный полузащитник Ювентуса высказался относительно проблем Тьяго Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "Ювентуса" Марко Тарделли резко высказался о Тьяго Мотте и нынешнем состоянии клуба после двух сокрушительных поражений 0:3 от "Фиорентины" и 0:4 от "Аталанты".

"Было бы хорошо, если бы проблема была лишь в двух последних матчах. Но нет – отношения между Моттой и командой полностью разрушены. Они потеряли раздевалку. Сейчас уже поздно спасать ситуацию. Клуб упустил момент для вмешательства. Они не предприняли никаких конкретных шагов даже после поражения от "Фиорентины".

Всё в "Ювентусе" сейчас не так. И на всех уровнях. Они отпустили двух капитанов, Данило и Рабьо, и теперь имеют 7-8 игроков без характера, не способных реагировать на сложные ситуации.

Смена тренера сейчас только усугубит хаос. Я всегда был сторонником того, чтобы тренер работал до конца сезона. Я убежден, что Мотта – хороший тренер. Но, к сожалению, он не понял, что такое "Ювентус", – сказал Тарделли.

Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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