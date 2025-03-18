Легендарный полузащитник Ювентуса высказался относительно проблем Тьяго Мотты

Легенда "Ювентуса" Марко Тарделли резко высказался о Тьяго Мотте и нынешнем состоянии клуба после двух сокрушительных поражений – 0:3 от "Фиорентины" и 0:4 от "Аталанты".

"Было бы хорошо, если бы проблема была лишь в двух последних матчах. Но нет – отношения между Моттой и командой полностью разрушены. Они потеряли раздевалку. Сейчас уже поздно спасать ситуацию. Клуб упустил момент для вмешательства. Они не предприняли никаких конкретных шагов даже после поражения от "Фиорентины".

Всё в "Ювентусе" сейчас не так. И на всех уровнях. Они отпустили двух капитанов, Данило и Рабьо, и теперь имеют 7-8 игроков без характера, не способных реагировать на сложные ситуации.

Смена тренера сейчас только усугубит хаос. Я всегда был сторонником того, чтобы тренер работал до конца сезона. Я убежден, что Мотта – хороший тренер. Но, к сожалению, он не понял, что такое "Ювентус", – сказал Тарделли.