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Легендарный полузащитник Ювентуса высказался относительно проблем Тьяго Мотты
Он не понял этот клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Ювентуса" Марко Тарделли резко высказался о Тьяго Мотте и нынешнем состоянии клуба после двух сокрушительных поражений – 0:3 от "Фиорентины" и 0:4 от "Аталанты".
"Было бы хорошо, если бы проблема была лишь в двух последних матчах. Но нет – отношения между Моттой и командой полностью разрушены. Они потеряли раздевалку. Сейчас уже поздно спасать ситуацию. Клуб упустил момент для вмешательства. Они не предприняли никаких конкретных шагов даже после поражения от "Фиорентины".
Всё в "Ювентусе" сейчас не так. И на всех уровнях. Они отпустили двух капитанов, Данило и Рабьо, и теперь имеют 7-8 игроков без характера, не способных реагировать на сложные ситуации.
Смена тренера сейчас только усугубит хаос. Я всегда был сторонником того, чтобы тренер работал до конца сезона. Я убежден, что Мотта – хороший тренер. Но, к сожалению, он не понял, что такое "Ювентус", – сказал Тарделли.
Добавим, что после 29-и сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.
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