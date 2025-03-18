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Ветеран Милана хочет остаться в клубе

Италия

Он считается важной фигурой в команде

Ветеран Милана хочет остаться в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ветеран итальянского "Милана" хочет остаться в клубе.

Согласно эксклюзивной информации от Николо Скиры, 34-летний Алессандро Флоренци стремится остаться в "Милане" на следующий сезон. Универсальный защитник согласился на уменьшение зарплаты, чтобы продлить контракт с "россонери".

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В сообщении от местного журналиста также говорится о том, что в клубе его очень ценят за способность выполнять несколько ролей на поле. Флоренци является важным лидером в раздевалке, который поддерживает и помогает молодым игрокам.

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В этом сезоне Алессандро Флоренци не сыграл ни одного матча, ведь он восстанавливался от тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок колена. Всего он провел 76 игр за "Милан", отметившись 3 голами и 7 ассистами.

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Алессандро Флоренци Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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