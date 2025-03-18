Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ветеран Милана хочет остаться в клубе
Он считается важной фигурой в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ветеран итальянского "Милана" хочет остаться в клубе.
Согласно эксклюзивной информации от Николо Скиры, 34-летний Алессандро Флоренци стремится остаться в "Милане" на следующий сезон. Универсальный защитник согласился на уменьшение зарплаты, чтобы продлить контракт с "россонери".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сообщении от местного журналиста также говорится о том, что в клубе его очень ценят за способность выполнять несколько ролей на поле. Флоренци является важным лидером в раздевалке, который поддерживает и помогает молодым игрокам.
В этом сезоне Алессандро Флоренци не сыграл ни одного матча, ведь он восстанавливался от тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок колена. Всего он провел 76 игр за "Милан", отметившись 3 голами и 7 ассистами.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Малиновский в символической сборной, чемпион Италии интересуется Довбиком. Главные новости за 17 марта
- В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной