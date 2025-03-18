Экс-полузащитник "Ромы" отреагировал на возможное назначение тренером клуба Гасперини.

По словам Раджи Наингголана, Джан Пьеро Гасперини, в случае его назначения, придётся провести много работы в клубе.

"Для меня он сильный тренер, просто посмотрите, что он сделал с "Аталантой". Но если поставить такого тренера в "Рому", то нужно слишком много работы, чтобы она стала "его" командой". – сказал Наингголан.

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Раджа Наигголан играл за "Рому" с января 2014 года – июль 2018-го. На его счету 203 проведённых матча, в которых забито 33 гола и сделано 28 голевых передач.