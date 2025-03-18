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Миланский Интер может подписать талантливого игрока Реала
Хотя главная цель не он
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Присоединившись к "Реалу" летом 2023 года, Арда Гюлер начинает терять терпение из-за недостатка игрового времени в команде Карло Анчелотти – турок сыграл лишь 26% возможных минут в Ла Лиге в этом сезоне.
Однако мадридцы не планируют продавать перспективного полузащитника и ищут для него вариант аренды, чтобы он получил больше игровой практики.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, "Интер" уже установил контакт с представителями 19-летнего турка. Однако в их главным приоритетом остается другой талант "Реала" – Нико Пас. Его переход активно продвигает спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио, а также вице-президент клуба Хавьер Дзанетти.
Несмотря на это, Гюлер остается в списке "Интера", но если оно сделают ставку на Паса, то окружение Гюлера может обратиться к "Милану", который также проявлял интерес к турецкому полузащитнику в последние недели.
Добавим, что в этом сезоне на счету Гюлера 3 гола и 5 ассистов за 1088 сыгранных минут во всех турнирах.
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