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Миланский Интер может подписать талантливого игрока Реала

Италия

Хотя главная цель не он

Миланский Интер может подписать талантливого игрока Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Присоединившись к "Реалу" летом 2023 года, Арда Гюлер начинает терять терпение из-за недостатка игрового времени в команде Карло Анчелотти – турок сыграл лишь 26% возможных минут в Ла Лиге в этом сезоне.

Однако мадридцы не планируют продавать перспективного полузащитника и ищут для него вариант аренды, чтобы он получил больше игровой практики.

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Как сообщает журналист Саша Тавольери, "Интер" уже установил контакт с представителями 19-летнего турка. Однако в их главным приоритетом остается другой талант "Реала" – Нико Пас. Его переход активно продвигает спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио, а также вице-президент клуба Хавьер Дзанетти.

Несмотря на это, Гюлер остается в списке "Интера", но если оно сделают ставку на Паса, то окружение Гюлера может обратиться к "Милану", который также проявлял интерес к турецкому полузащитнику в последние недели.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гюлера 3 гола и 5 ассистов за 1088 сыгранных минут во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Интер (Милан) Арда Гюлер
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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