Милан бросает вызов клубам АПЛ в борьбе за двух талантов Олимпиакоса

Как сообщает La Gazzettaa dello Sport, "Милан" готов поспорить с "Арсеналом" и "Астон Виллой" за двух перспективных игроков "Олимпиакоса" – Христоса Музакитиса и Харалампоса Кустуласа.

"Россонери" заинтересованы в подписании талантливых подростков. Скауты "Милана", вероятно, присутствовали на матче Олимпиакоса в 1/8 финала Лиги Европы, чтобы подробнее оценить игроков. Их профили не являются незнакомыми для Милана: оба участвовали в финале Юношеской Лиги УЕФА, когда "Олимпиакос" обыграл молодежную команду "Милана" в прошлом сезоне.

Музакитс – центральный полузащитник. В 18 лет он уже провел 18 матчей в лиге в этом сезоне, а также принял участие в девяти из десяти матчей "Олимпиакоса" в Лиге Европы, восемь из которых он начал в стартовом составе.

Кустуллас же действует на передней линии, обычно как нападающий, но его сравнивают с бывшим форвардом "Ливерпуля" Роберто Фирмино из-за способности играть в глубине и покрывать несколько атакующих ролей, если это нужно.

Отмечается, что оба игрока оцениваются примерно в 20 миллионов евро.