Ключевой полузащитник "Барселоны" выбыл приблизительно на 2 месяца.

Клуб сообщил, что Марк Касадо в матче против "Атлетико" получил частичный разрыв наружной боковой связки правого колена.

По словам испанского клуба футболист выбыл примерно на 2 месяца.

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Esta mañana se han realizado más pruebas al jugador del primer equipo ???????????????? ????????????????????????́ y se ha confirmado que sufre una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. El jugador seguirá un tratamiento… pic.twitter.com/j9aKwMDGNB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2025

В матче против "Атлетико" Марк Касадо отыграл 67 минут.

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К слову, это первая травма футболиста в сезоне и вторая во время выступлений в "Барселоне". В прошлом сезоне Касадо из-за травмы связок пропустил 13 клубных матчей.

Марк Касадо сыграл в 36-ти матчах "Барселоны" в нынешнем сезоне. Орн забил гол и отдал 6 голевых передач.