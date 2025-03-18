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Ключевой полузащитник Барселоны выбыл приблизительно на 2 месяца

Италия

Потеря для клуба

Ключевой полузащитник Барселоны выбыл приблизительно на 2 месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой полузащитник "Барселоны" выбыл приблизительно на 2 месяца.

Клуб сообщил, что Марк Касадо в матче против "Атлетико" получил частичный разрыв наружной боковой связки правого колена.

По словам испанского клуба футболист выбыл примерно на 2 месяца.

В матче против "Атлетико" Марк Касадо отыграл 67 минут.

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К слову, это первая травма футболиста в сезоне и вторая во время выступлений в "Барселоне". В прошлом сезоне Касадо из-за травмы связок пропустил 13 клубных матчей.

Марк Касадо сыграл в 36-ти матчах "Барселоны" в нынешнем сезоне. Орн забил гол и отдал 6 голевых передач.

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Барселона Марк Касадо
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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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