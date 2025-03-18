Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник Барселоны выбыл приблизительно на 2 месяца
Потеря для клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Барселоны" выбыл приблизительно на 2 месяца.
Клуб сообщил, что Марк Касадо в матче против "Атлетико" получил частичный разрыв наружной боковой связки правого колена.
По словам испанского клуба футболист выбыл примерно на 2 месяца.
???? ???????????????????????????????????????? ????????́???????????????? ????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2025
Esta mañana se han realizado más pruebas al jugador del primer equipo ???????????????? ????????????????????????́ y se ha confirmado que sufre una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. El jugador seguirá un tratamiento… pic.twitter.com/j9aKwMDGNB
В матче против "Атлетико" Марк Касадо отыграл 67 минут.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, это первая травма футболиста в сезоне и вторая во время выступлений в "Барселоне". В прошлом сезоне Касадо из-за травмы связок пропустил 13 клубных матчей.
Марк Касадо сыграл в 36-ти матчах "Барселоны" в нынешнем сезоне. Орн забил гол и отдал 6 голевых передач.
Популярное сейчас
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- В расположении Бельгии серьезный разлад: Куртуа скандально вернулся в сборную перед игрой с Украиной
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех