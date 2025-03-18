Экс-футболист "Интера" и "Лацио" объявил о завершении карьеры в возрасте 38-ми лет.

Антонио Кандрева сообщил, что повесил бутсы на гвоздь. На своей странице в Instagram он опубликовал прощание, в котором поблагодарил футбол.

Итальянский футболист сыграл 192 матча за "Лацио" и 151 матч за "Интер". Также полузащитник играл в "Сампдории", "Салернитанее", "Ливорно", "Тернане". "Парме", "Чезене", "Ювентусе" и "Удинезе".

В своей клубной карьере он сыграл 693 матча, в которых забил 106 голов и отдал 122 голевых передачи.

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Последним клубом футболиста была "Салернитана". С июля 2024-го года Кандрева был без команды.