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Милан планирует выкупить опытного защитника у Манчестер Сити

Италия

Клуб уже подготовил для игрока контракт

Милан планирует выкупить опытного защитника у Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" планирует продлить сотрудничество с арендованным у "Манчестер Сити" правым защитником Кайлом Уокером.

Как сообщил Николо Скира, итальянский клуб намерен воспользоваться правом выкупа 34-летнего англичанина и подписать с ним полноценный контракт.

Арендное соглашение Уокера рассчитано до конца сезона 2024/25, но "Милан" хочет закрепить защитника в своем составе на дольше. По информации источника, для игрока уже подготовлен контракт до 2027 года.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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