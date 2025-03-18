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Милан планирует выкупить опытного защитника у Манчестер Сити
Клуб уже подготовил для игрока контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" планирует продлить сотрудничество с арендованным у "Манчестер Сити" правым защитником Кайлом Уокером.
Как сообщил Николо Скира, итальянский клуб намерен воспользоваться правом выкупа 34-летнего англичанина и подписать с ним полноценный контракт.
Арендное соглашение Уокера рассчитано до конца сезона 2024/25, но "Милан" хочет закрепить защитника в своем составе на дольше. По информации источника, для игрока уже подготовлен контракт до 2027 года.
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