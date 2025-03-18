Милан планирует выкупить опытного защитника у Манчестер Сити

"Милан" планирует продлить сотрудничество с арендованным у "Манчестер Сити" правым защитником Кайлом Уокером.

Как сообщил Николо Скира, итальянский клуб намерен воспользоваться правом выкупа 34-летнего англичанина и подписать с ним полноценный контракт.

Арендное соглашение Уокера рассчитано до конца сезона 2024/25, но "Милан" хочет закрепить защитника в своем составе на дольше. По информации источника, для игрока уже подготовлен контракт до 2027 года.