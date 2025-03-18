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Травма нападающего Ромы может оказаться серьёзнее, - хирург-ортопед
Неутешительные новости для клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Травма нападающего "Ромы" может оказаться серьёзнее.
Доктор Симоне Рипанти, хирург-ортопед из больницы Сан-Джованни в Риме, рассказал о травме Пауло Дибалы. По его словам, месяц – оптимистичный прогноз.
"Быстрого восстановления, конечно, не будет. Повреждения сухожилий в той же степени серьёзнее, чем повреждения мышц, потому что ткани восстанавливаются медленнее.
Я не знаю, потребуется ли ему операция. Я полагаю, что он проконсультируется с другими врачами, прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант.
В любом случае, даже если будет выбрана консервативная терапия, прогноз на один месяц, который я читал здесь и там, кажется мне очень оптимистичным. Нужно запастись терпением", - заявил медик.
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В этом сезоне Пауло Дибала сыграл в 36-ти матчах "Ромы" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
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