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Итальянские СМИ назвали фаворита на пост спортивного директора Милана в сезоне 2025/26
Неплохой вариант
Итальянские СМИ назвали фаворита на пост спортивного директора "Милана" в сезоне 2025/26.
По информации Football Italia, фаворитом на назначение остаётся Фабио Паратичи, Также в шорт-листе присутствуют Игли Таре и Тони Д’Амико.
"Милан" хочет нанять спортивного директора до открытия трансферного окна. По информации сайта, ожидается, что в ближайшие 10 дней итальянский клуб примет решение.
Паратичи остается главным фаворитом после встречи с директором "Милана" Джорджо Фурлани. Но специалист не сможет приступить к работе ранее 30 июня 2025 года из-за отстранения.
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В 2023-м году Паратичи дисквалифицировали на 30 месяцев за финансовые нарушения во время его работы в "Ювентусе". Это его вынудило уйти из "Тоттенхэма", где он работал.
Сейчас в "Милане" такой должности фактически не существует.
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