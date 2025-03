Серия А оштрафовала "Фиорентину" на 50 000 евро за оскорбительное тифо, которое было продемонстрировано болельщиками перед матчем против "Ювентуса".

На тифо была изображена надпись "Juve m*rda", что является нецензурным выражением.

Кроме этого, клуб также был наказан за оскорбительные кричалки, направленные на игроков "Ювентуса" во время игры, и за использование трех дымовых шашек на гостевом секторе стадиона.

Несмотря на это, Серии А решила не применять более строгие санкции, такие как запрет на посещение стадиона болельщиками.

Pretty sure the Fiorentina Tifo doesn't need an explainer.#FiorentinaJuve@footballitalia pic.twitter.com/kDrraKpW9p