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Серия А оштрафовала Фиорентину на 50 000 евро
Известна причина
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Серия А оштрафовала "Фиорентину" на 50 000 евро за оскорбительное тифо, которое было продемонстрировано болельщиками перед матчем против "Ювентуса".
На тифо была изображена надпись "Juve m*rda", что является нецензурным выражением.
Кроме этого, клуб также был наказан за оскорбительные кричалки, направленные на игроков "Ювентуса" во время игры, и за использование трех дымовых шашек на гостевом секторе стадиона.
Несмотря на это, Серии А решила не применять более строгие санкции, такие как запрет на посещение стадиона болельщиками.
Pretty sure the Fiorentina Tifo doesn't need an explainer.#FiorentinaJuve@footballitalia pic.twitter.com/kDrraKpW9p— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) March 16, 2025
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