Европейские гранды заинтересованы в трансфере одноклубника Довбика

Итальянская "Рома" может столкнуться с серьезной борьбой за своего голкипера Миле Свилара. По информации Марко Контерио, продление его контракта с "Ромой", которое еще несколько недель назад казалось согласованным, сейчас зависло в воздухе. Окружение вратаря требует зарплату в размере 4 миллионов евро в год, и именно этот вопрос пока блокирует переговоры, хотя римский клуб стремится сохранить его в своих рядах надолго.

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Интерес к 25-летнему вратарю проявляют "Челси" и "Бавария", которые уже провели предварительные контакты с его агентами. В то же время "Рома" пока не готова предложить игроку желаемую зарплату, а сам Свилар не намерен снижать свои финансовые требования. Ситуация остается открытой, и если стороны не придут к компромиссу, "Рома" рискует потерять одного из своих ключевых игроков.

Добавим, что в этом сезоне Свилар провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 14 раз сохранив свои ворота "сухими".