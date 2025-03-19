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Европейские гранды заинтересованы в трансфере одноклубника Довбика
Хотят подписать вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" может столкнуться с серьезной борьбой за своего голкипера Миле Свилара. По информации Марко Контерио, продление его контракта с "Ромой", которое еще несколько недель назад казалось согласованным, сейчас зависло в воздухе. Окружение вратаря требует зарплату в размере 4 миллионов евро в год, и именно этот вопрос пока блокирует переговоры, хотя римский клуб стремится сохранить его в своих рядах надолго.
Интерес к 25-летнему вратарю проявляют "Челси" и "Бавария", которые уже провели предварительные контакты с его агентами. В то же время "Рома" пока не готова предложить игроку желаемую зарплату, а сам Свилар не намерен снижать свои финансовые требования. Ситуация остается открытой, и если стороны не придут к компромиссу, "Рома" рискует потерять одного из своих ключевых игроков.
Добавим, что в этом сезоне Свилар провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 14 раз сохранив свои ворота "сухими".
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