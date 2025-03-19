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Европейские и саудовские клубы проявили интерес к Гасперини

Италия

Итальянский специалист может покинуть Аталанту в конце сезона

Европейские и саудовские клубы проявили интерес к Гасперини

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько европейских и саудовских топ-клубов проявили интерес к Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщил журналист Николо Скира, не только "Ювентус" и "Рома" заинтересованы в назначении 67-летнего Гасперини на должность главного тренера команды. Несколько иностранных клубов, в частности из Франции, Португалии и Саудовской Аравии, уже обратились к именитому специалисту с предложением работы на следующий сезон.

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Напомним, что его действующий контракт с "Аталантой" действует до лета 2026 года, однако он может покинуть клуб уже этим летом.

На данный момент бергамаски под его руководством занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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