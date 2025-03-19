Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Европейские и саудовские клубы проявили интерес к Гасперини
Итальянский специалист может покинуть Аталанту в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько европейских и саудовских топ-клубов проявили интерес к Джан Пьеро Гасперини.
Как сообщил журналист Николо Скира, не только "Ювентус" и "Рома" заинтересованы в назначении 67-летнего Гасперини на должность главного тренера команды. Несколько иностранных клубов, в частности из Франции, Португалии и Саудовской Аравии, уже обратились к именитому специалисту с предложением работы на следующий сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что его действующий контракт с "Аталантой" действует до лета 2026 года, однако он может покинуть клуб уже этим летом.
На данный момент бергамаски под его руководством занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.
Популярное сейчас
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Замена для Таловерова, новый потенциальный клуб Миколенко, Модрич продлит контракт с Реалом. Главные новости за 18 марта
- "Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что так не должно быть". Раньери отреагировал на гол Довбика
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех