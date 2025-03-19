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Милан хочет подписать молодую звезду Челси

Италия

Нападающий стал целью итальянцев

Милан хочет подписать молодую звезду Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Челси" Нони Мадуэке привлек внимание "Милана" в преддверии летнего трансферного окна. 23-летний англичанин рассматривается как привлекательный вариант для усиления атаки итальянского клуба, который стремится укрепить свой состав.

Выступления Мадуэке в "Челси" были нестабильными – он чередовал удачные матчи с периодами, когда оставался в тени. Однако его талант не вызывает сомнений. В "Милане" считают, что его стиль игры хорошо подойдет к Серии A, где скорость и дриблинг могут стать решающими факторами.

Итальянский клуб рассматривает различные варианты трансфера. Аренда выглядит привлекательным решением, поскольку позволит оценить игрока без значительных финансовых затрат. В то же время "Челси" предпочитает полноценную продажу и требует высокую сумму за переход, что может усложнить сделку. Сам футболист пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 8 голов и 4 ассиста в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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