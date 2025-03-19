Ювентус установил цену на свою звезду на фоне интереса из АПЛ

Звезда "Ювентуса" Кенан Йылдиз начал сезон как ключевой игрок в планах Тьяго Мотты, но туринцы могут быть открыты к его продаже уже этим летом, если поступит выгодное предложение.

Тьяго Мотта поначалу активно доверял 19-летнему турку, регулярно выпуская его на поле в первые месяцы сезона. Однако в последнее время ситуация изменилась – Йылдыз получает все меньше игрового времени.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, несмотря на то, что "Ювентус" высоко ценит Йылдыза, клуб не считает его неприкосновенным. Особенно это актуально, если команда не пробьется в Лигу чемпионов, что станет серьезным финансовым ударом.

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Несколько недель назад в Турин приезжал известный агент Жорже Мендеш, который встретился как с руководством "Юве", так и с семьей игрока. Это вызвало слухи о возможном трансфере, особенно после того, как "Астон Вилла" проявила интерес к турецкому таланту.

Известно, что спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли установил цену на игрока на уровне 75-80 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 6 голов и 4 ассиста в 41-м матче за "Ювентус" во всех турнирах.