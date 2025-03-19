Спаллетти - о матче против Германии: Я убежден, что это будет великолепный поединок, обе команды будут играть на победу

Накануне четвертьфинального матча Лиги наций против Германии, главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти провел пресс-конференцию, на которой поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.

"Это правда. Из-за прошлых встреч, из-за того, что обе команды являются исторически сильными, и из-за результатов, которые мы видели на протяжении многих лет, престиж соперничества только растет. Я убежден, что это будет великолепный матч, обе команды будут играть на победу, идя один на один.

Конечно, если мы будем пытаться реализовать определенные моменты и постоянно гнаться за игрой, будет очень сложно выйти с положительным результатом. Поэтому мы будем играть в свою игру, а они - в то качество, которое у них есть. Но мы хотим победить - посмотрим, как это получится".