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Калафиори - о поединке против Германии: Это важное испытание
Игрок настроен оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии и "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился ожиданиями от предстоящего матча против Германии в рамках четвертьфинала Лиги наций.
"Это не будет просто еще одним матчем. Это важное испытание, и мы, безусловно, хотим победить, чтобы попасть в финал Лиги наций.
Но каждая игра отличается от других. Мы остаемся скромными и сосредотачиваемся на том, чтобы выложиться на полную".
Напомним, что матч Италия - Германия стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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