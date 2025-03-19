  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Калафиори - о поединке против Германии: Это важное испытание
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калафиори - о поединке против Германии: Это важное испытание

Италия

Игрок настроен оптимистично

Калафиори - о поединке против Германии: Это важное испытание

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Италии и "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился ожиданиями от предстоящего матча против Германии в рамках четвертьфинала Лиги наций.

"Это не будет просто еще одним матчем. Это важное испытание, и мы, безусловно, хотим победить, чтобы попасть в финал Лиги наций.

Но каждая игра отличается от других. Мы остаемся скромными и сосредотачиваемся на том, чтобы выложиться на полную".

Напомним, что матч Италия - Германия стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеСпаллетти - о матче против Германии: Я убежден, что это будет великолепный поединок, обе команды будут играть на победу
По теме
yellow-arrow
Мюллер: Нагельсманн изменил сборную Германии
yellow-arrow
Защитник Арсенала рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А
yellow-arrow
Спаллетти - о матче против Германии: Я убежден, что это будет великолепный поединок, обе команды будут играть на победу
Германия Италия Арсенал (Лондон) Риккардо Калафиори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости