Калафиори - о поединке против Германии: Это важное испытание

Защитник сборной Италии и "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился ожиданиями от предстоящего матча против Германии в рамках четвертьфинала Лиги наций.

"Это не будет просто еще одним матчем. Это важное испытание, и мы, безусловно, хотим победить, чтобы попасть в финал Лиги наций.

Но каждая игра отличается от других. Мы остаемся скромными и сосредотачиваемся на том, чтобы выложиться на полную".