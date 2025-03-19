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Мюллер: Нагельсманн изменил сборную Германии

Италия

Томас высказался о сборной Германии

Мюллер: Нагельсманн изменил сборную Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Мюллер, бывший игрок сборной Германии, высоко оценил работу главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.

"Я думаю, что Нагельсманну удалось изменить ситуацию в команде. Я еще был там в начале турнира на Евро прошлого года. Там что-то развилось. С Мусиалой, с Виртцем у нас есть игроки, которые имеют желание, которые получают удовольствие и которые, конечно, имеют качества. Каждый болельщик хочет это видеть. Они сумели воплотить то, за что выступает национальная сборная: радость, творчество и успех. Юлиан Нагельсманн сделал очень хорошую работу".

Напомним, что 20 марта состоится матч Италия - Германия в рамках четвертьфинала Лиги Наций. Старт - в 21:45 по Киеву.

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Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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