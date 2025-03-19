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Милан и Интер заинтересовались форвардом Лечче

Италия

Никола Крстович может сменить клуб

Милан и Интер заинтересовались форвардом Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лечче" Никола Крстович привлек внимание двух миланских грандов - "Милана" и "Интера".

По информации Николо Скиры, оба клуба внимательно следят за развитием 24-летнего черногорского форварда. А тем временем "Лечче" уже установил цену на Крстовича в размере 25 миллионов евро. Более того, в январе клуб отклонил предложение "Бетиса" в размере около 15 миллионов евро.

Добавим, что Никола в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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