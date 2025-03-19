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Милан и Интер заинтересовались форвардом Лечче
Никола Крстович может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лечче" Никола Крстович привлек внимание двух миланских грандов - "Милана" и "Интера".
По информации Николо Скиры, оба клуба внимательно следят за развитием 24-летнего черногорского форварда. А тем временем "Лечче" уже установил цену на Крстовича в размере 25 миллионов евро. Более того, в январе клуб отклонил предложение "Бетиса" в размере около 15 миллионов евро.
Добавим, что Никола в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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