Милан и Интер заинтересовались форвардом Лечче

Нападающий "Лечче" Никола Крстович привлек внимание двух миланских грандов - "Милана" и "Интера".

По информации Николо Скиры, оба клуба внимательно следят за развитием 24-летнего черногорского форварда. А тем временем "Лечче" уже установил цену на Крстовича в размере 25 миллионов евро. Более того, в январе клуб отклонил предложение "Бетиса" в размере около 15 миллионов евро.

Добавим, что Никола в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.