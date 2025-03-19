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Защитник Милана хочет подписать новый контракт с клубом, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты

Италия

Флоренци не хочет покидать Милан

Защитник Милана хочет подписать новый контракт с клубом, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Милана" Алессандро Флоренци хотел бы продолжить свою карьеру в составе "россонери".

По информации Николо Скиры, 34-летний итальянец готов пойти на уменьшение зарплаты ради того, чтобы остаться в своем клубе.

Добавим, что у Алессандро контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Алессандро Флоренци Милан
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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