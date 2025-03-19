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Защитник Милана хочет подписать новый контракт с клубом, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты
Флоренци не хочет покидать Милан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Милана" Алессандро Флоренци хотел бы продолжить свою карьеру в составе "россонери".
По информации Николо Скиры, 34-летний итальянец готов пойти на уменьшение зарплаты ради того, чтобы остаться в своем клубе.
Добавим, что у Алессандро контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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