Защитник Милана хочет подписать новый контракт с клубом, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты

Правый защитник "Милана" Алессандро Флоренци хотел бы продолжить свою карьеру в составе "россонери".

По информации Николо Скиры, 34-летний итальянец готов пойти на уменьшение зарплаты ради того, чтобы остаться в своем клубе.

Добавим, что у Алессандро контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2025 года.