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Наполи летом планирует подписать 7-8 игроков летом

Италия
Обновлено

Клуб готовится к летнему трансферному окну

Наполи летом планирует подписать 7-8 игроков летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" готовится к активной трансферной кампании летом.

По информации Николо Сикры, итальянцы готовятся подписать до 7-8 игроков. Руководство "Наполи" хочет приобрести нового вратаря, защитника, двух центральных защитников, полузащитника и одного или двух вингеров на замену Хвичи Кварацхелии.

Добавим, что "Наполи" сейчас занимают второе место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 61 балл по итогам 29 игр.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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