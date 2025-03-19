Наполи летом планирует подписать 7-8 игроков летом

"Наполи" готовится к активной трансферной кампании летом.

По информации Николо Сикры, итальянцы готовятся подписать до 7-8 игроков. Руководство "Наполи" хочет приобрести нового вратаря, защитника, двух центральных защитников, полузащитника и одного или двух вингеров на замену Хвичи Кварацхелии.

Добавим, что "Наполи" сейчас занимают второе место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 61 балл по итогам 29 игр.