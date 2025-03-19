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Наполи летом планирует подписать 7-8 игроков летом
Клуб готовится к летнему трансферному окну
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" готовится к активной трансферной кампании летом.
По информации Николо Сикры, итальянцы готовятся подписать до 7-8 игроков. Руководство "Наполи" хочет приобрести нового вратаря, защитника, двух центральных защитников, полузащитника и одного или двух вингеров на замену Хвичи Кварацхелии.
Добавим, что "Наполи" сейчас занимают второе место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 61 балл по итогам 29 игр.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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