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Милан и Интер предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте Сан-Сиро

Италия

Клубы активизировали усилия по строительству новой арены

Милан и Интер предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте Сан-Сиро

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"Милан" и "Интер" предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте "Сан-Сиро".

Клубы предложили 197 миллионов евро за покупку земли вокруг "Сан-Сиро", но это зависит от того, подтвердят ли местные власти, что проект строительства новой площадки является осуществимым и отвечает общественным интересам.

Это должно быть подтверждено до 30 июня 2025 года, чтобы соглашение о покупке могло быть заключено до 31 июля 2025 года.

Если эти сроки не будут соблюдены, то весь проект может снова сорваться и заставить клубы вернуться к начальной стадии.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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