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Милан и Интер предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте Сан-Сиро
Клубы активизировали усилия по строительству новой арены
"Милан" и "Интер" предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте "Сан-Сиро".
Клубы предложили 197 миллионов евро за покупку земли вокруг "Сан-Сиро", но это зависит от того, подтвердят ли местные власти, что проект строительства новой площадки является осуществимым и отвечает общественным интересам.
Это должно быть подтверждено до 30 июня 2025 года, чтобы соглашение о покупке могло быть заключено до 31 июля 2025 года.
Если эти сроки не будут соблюдены, то весь проект может снова сорваться и заставить клубы вернуться к начальной стадии.
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