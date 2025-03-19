"Милан" и "Интер" предприняли очередную попытку реализовать проект строительства нового стадиона на месте "Сан-Сиро".

Клубы предложили 197 миллионов евро за покупку земли вокруг "Сан-Сиро", но это зависит от того, подтвердят ли местные власти, что проект строительства новой площадки является осуществимым и отвечает общественным интересам.

Это должно быть подтверждено до 30 июня 2025 года, чтобы соглашение о покупке могло быть заключено до 31 июля 2025 года.

Если эти сроки не будут соблюдены, то весь проект может снова сорваться и заставить клубы вернуться к начальной стадии.