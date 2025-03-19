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Милан летом может продать своего защитника летом

Италия

Тео Эрнандес может покинуть россонери

Милан летом может продать своего защитника летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник Тео Эрнандес летом может покинуть "Милан". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Эрнандеса с "росонери" истекает летом 2026 года, и клуб не планирует его продлевать. Причиной этого являются высокие финансовые требования футболиста.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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