Милан летом может продать своего защитника летом

Левый защитник Тео Эрнандес летом может покинуть "Милан". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Эрнандеса с "росонери" истекает летом 2026 года, и клуб не планирует его продлевать. Причиной этого являются высокие финансовые требования футболиста.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.