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Милан летом может продать своего защитника летом
Тео Эрнандес может покинуть россонери
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Тео Эрнандес летом может покинуть "Милан". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт Эрнандеса с "росонери" истекает летом 2026 года, и клуб не планирует его продлевать. Причиной этого являются высокие финансовые требования футболиста.
В текущем сезоне Эрнандес сыграл 39 матчей за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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