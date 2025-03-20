Экс-хавбек Ювентуса рассказал, как он со слезами на глазах покидал команду

Полузащитник "Фиорентины" Николо Фаджоли прокомментировал свое решение покинуть "Ювентус".

"Я провел в "Ювентусе" 11 лет, поэтому когда в конце декабря я решил, что уйду, почувствовал облегчение. Но когда пришло время прощаться, я заплакал. Это сильно ударило по мне. Я плакал, даже не осознавая этого.

В тот день я понял, что закрываю большую главу своей жизни: оставляю позади знакомые места, товарищей по команде, ежедневный распорядок. Это стало для меня настоящей травмой".