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Экс-хавбек Ювентуса рассказал, как он со слезами на глазах покидал команду
Сентиментальное прощание с родным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Фиорентины" Николо Фаджоли прокомментировал свое решение покинуть "Ювентус".
"Я провел в "Ювентусе" 11 лет, поэтому когда в конце декабря я решил, что уйду, почувствовал облегчение. Но когда пришло время прощаться, я заплакал. Это сильно ударило по мне. Я плакал, даже не осознавая этого.
В тот день я понял, что закрываю большую главу своей жизни: оставляю позади знакомые места, товарищей по команде, ежедневный распорядок. Это стало для меня настоящей травмой".
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Напомним, что этой зимой Николо Фаджоли присоединился к "Фиорентине" на правах аренды до конца сезона. Клуб из Флоренции имеет обязательную опцию выкупа 24-летнего итальянского полузащитника за 16 миллионов евро.
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