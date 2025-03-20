Болонья отказала одному из лидеров Серии А в трансфере лучшего игрока команды

"Болонья" отказала одному из лидеров Серии А в трансфере лучшего игрока своей команды.

Как сообщает журналист Николо Скира, этой зимой руководство "красно-синих" отклонило предложение от "Наполи" относительно Дана Ндое на 20 миллионов евро. Они решили сохранить перспективного нападающего в команде как минимум до конца текущего сезона.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний швейцарец отметился 7 голами и 3 ассистами в 24 матчах Серии А.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.