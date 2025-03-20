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Выбыл до конца сезона. Ключевой игрок Ромы перенесет операцию

Италия

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Выбыл до конца сезона. Ключевой игрок Ромы перенесет операцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой игрок итальянской "Ромы" выбыл до конца сезона из-за необходимости хирургического вмешательства.

Как сообщает Sky Sport Italia, 31-летний Пауло Дибала и клуб согласились, что в ближайшие дни футболист перенесет операцию из-за травмы сухожилия бедра на левой ноге. Таким образом аргентинец больше не сыграет в этом сезоне.

Считается, что благодаря операции, что, очевидно, является лучшим вариантом, Дибала будет иметь больше времени на оптимальное и полноценное восстановление. К счастью для игрока, обошлось без травмы колена.

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В этом сезоне Пауло Дибала принял участие в 36 матчах за "Рому" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 4 ассиста.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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