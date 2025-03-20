Интер готовит предложение по трансферу звезды Болоньи

Миланский "Интер" стремится подписать еще одного нападающего летом и сейчас готовит предложение по форварду "Болоньи" Сантьяго Кастро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, аргентинец имеет все более тесную связь с Лаутаро Мартинесом, который помогает ему адаптироваться в Италии и совершенствовать свои навыки в завершении атак. Футболисты постоянно поддерживают контакт и обмениваются сообщениями.

Теперь Кастро стал одной из главных целей "Интера", который рассматривает его кандидатуру после клубного чемпионата мира. 20-летний аргентинец является приоритетной опцией для "нераззурри". Сам Кастро заинтересован в переходе, чтобы объединиться с Мартинесом.

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Сейчас "Болонья" оценивает своего игрока в 40 миллионов евро, тогда как "Интер" считает, что справедливая цена составляет 30 миллионов. Однако миланцы могут включить в сделку своих футболистов, в частности Джованни Фаббьяна, будущее которого пока неопределенно. "Интер" имеет опцию выкупа хавбека, но готов пересмотреть условия, чтобы помочь "Болонье" исключить эту клаусулу из контракта.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кастро 10 голов и 8 ассистов в 38 матчах за "Болонью" во всех турнирах.