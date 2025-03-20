Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер атаки Ромы обратился к болельщикам после полученной травмы
Футболист пообещал вернуться более сильным
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер атаки итальянской "Ромы" Пауло Дибала обратился к болельщикам в соцсетях, известив их о своем выборе сделать операцию, учитывая травму, которую он получил в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри" (1:0).
"Дорогие друзья, прежде всего, я благодарю вас от всего сердца за вашу приверженность, которую вы всегда проявляете ко мне.
После результатов обследования, учитывая мнения от разных специалистов, я решил, что стоит пройти эту операцию сейчас, чтобы вернуться как можно быстрее на футбольное поле.
Даже если я временно не буду играть, я продолжу поддерживать своих одноклубников во время важнейшего и решающего этапа в сезоне. Также я хочу поддержать свою национальную сборную, за которой я тоже буду следить, как болельщик. Обещаю, я скоро вернусь и буду сильнее. До встречи на поле! Forza Roma! Vamos Argentina!"
Напомним, что ранее появилась информация о том, что 31-летний аргентинец больше не сыграет в этом сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Пауло Дибала забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Рому" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Серия А. Победный гол и один из лучших матчей Довбика за Рому
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной