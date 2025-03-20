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Лидер атаки Ромы обратился к болельщикам после полученной травмы

Италия

Футболист пообещал вернуться более сильным

Лидер атаки Ромы обратился к болельщикам после полученной травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер атаки итальянской "Ромы" Пауло Дибала обратился к болельщикам в соцсетях, известив их о своем выборе сделать операцию, учитывая травму, которую он получил в матче 29-го тура Серии А против "Кальяри" (1:0).

"Дорогие друзья, прежде всего, я благодарю вас от всего сердца за вашу приверженность, которую вы всегда проявляете ко мне.

После результатов обследования, учитывая мнения от разных специалистов, я решил, что стоит пройти эту операцию сейчас, чтобы вернуться как можно быстрее на футбольное поле.

Даже если я временно не буду играть, я продолжу поддерживать своих одноклубников во время важнейшего и решающего этапа в сезоне. Также я хочу поддержать свою национальную сборную, за которой я тоже буду следить, как болельщик. Обещаю, я скоро вернусь и буду сильнее. До встречи на поле! Forza Roma! Vamos Argentina!"

Напомним, что ранее появилась информация о том, что 31-летний аргентинец больше не сыграет в этом сезоне.

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В этом сезоне Пауло Дибала забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Рому" во всех турнирах.

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Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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