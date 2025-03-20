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Монца заинтересовались талантом академии Милана
Франческо Камарда может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" проявила интерес к молодому нападающему "Милана" Франческо Камарде.
По информации Николо Скиры, "Монца" рассматривает возможность аренды 17-летнего итальянского форварда.
Добавим, что в текущем сезоне Франческо Камарда принял участие в 13 матчах "Милана" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 10 миллионов евро.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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