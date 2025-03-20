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Мотта может покинуть Ювентус: Уже есть главный претендент на замену
Преемником Мотты может стать Игор Тудор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ювентуса" рассматривает возможность увольнения главного тренера Тьяго Мотты в конце текущего сезона.
Как пишет Фабрицио Романо, если руководство клуба примет решение об увольнении специалиста, то главным фаворитом на должность станет Игор Тудор.
46-летний хорватский тренер уже имеет опыт работы в итальянском футболе. Специалист возглавлял "Удинезе" и "Верону", а также работал в "Лацио", который покинул летом прошлого года. Кроме того, Тудор тренировал турецкий "Галатасарай", хорватский «Хайдук» и французский "Марсель".
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