Мотта может покинуть Ювентус: Уже есть главный претендент на замену

Руководство "Ювентуса" рассматривает возможность увольнения главного тренера Тьяго Мотты в конце текущего сезона.

Как пишет Фабрицио Романо, если руководство клуба примет решение об увольнении специалиста, то главным фаворитом на должность станет Игор Тудор.

46-летний хорватский тренер уже имеет опыт работы в итальянском футболе. Специалист возглавлял "Удинезе" и "Верону", а также работал в "Лацио", который покинул летом прошлого года. Кроме того, Тудор тренировал турецкий "Галатасарай", хорватский «Хайдук» и французский "Марсель".