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Миланский Интер заинтересован в трансфере Джанлуиджи Доннаруммы
Все зависит от переговоров по контракту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "нерадзурри" внимательно следят за ситуацией вокруг Доннаруммы. Руководители клуба Джузеппе Маротта и Пьеро Аузилио поддерживают хорошие отношения с агентом голкипера Энцо Райолой и хотят быть в курсе всех новостей, даже несмотря на конкуренцию со стороны других клубов.
"Интер" уже думает о замене Яну Зоммеру, и Доннарумма – главный кандидат на эту роль. Если "ПСЖ" не договорится о продлении контракта, "Интер" может предпринять попытку подписи игрока уже этим летом. Или же заключить предварительное соглашение о бесплатном трансфере в 2026 году, когда у вратаря закончится контракт с парижанами.
Доннарумма имеет действующий контракт с "ПСЖ" до июня 2026 года, зарабатывая 10 миллионов евро в год (вместе с бонусами). Его приоритет – остаться в Париже, что недавно подтвердил его агент. Однако переговоры о новом контракте могут осложниться. Агент вратаря хочет повышения зарплаты, тогда как спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш наоборот просит ведущих игроков пойти на снижение оклада. Стороны расходятся в финансовых вопросах примерно на 1,5-2 миллиона евро, что может стать решающим фактором в его будущем.
Добавим, что в этом сезоне на счету Доннаруммы 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он пропустил 29 голов и 9 раз сохранил свои ворота "сухими".
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