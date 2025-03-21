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Болонья хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

Италия

Этой зимой нападающий мог оказаться в другом итальянском топ-клубе

Болонья хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" собирается продлить контракт с ключевым игроком своей команды.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "красно-синих" начало процесс переговоров с 24-летним Даном Ндойе о продолжении сотрудничества. "Болонья" готова предложить футболисту сборной Швейцарии новый долгосрочный контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Ндойе со стороны "Наполи", впрочем "Болонья" отклонила предложение "партенопейцев" в размере 20 миллионов евро по своему нападающему этой зимой.

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В этом сезоне Дан Ндойе забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 33 матчах на клубном уровне. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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