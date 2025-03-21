Болонья хочет продлить контракт с ключевым игроком команды

"Болонья" собирается продлить контракт с ключевым игроком своей команды.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "красно-синих" начало процесс переговоров с 24-летним Даном Ндойе о продолжении сотрудничества. "Болонья" готова предложить футболисту сборной Швейцарии новый долгосрочный контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Ндойе со стороны "Наполи", впрочем "Болонья" отклонила предложение "партенопейцев" в размере 20 миллионов евро по своему нападающему этой зимой.

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В этом сезоне Дан Ндойе забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 33 матчах на клубном уровне. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.