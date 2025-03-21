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Фиорентина сообщила, что полузащитник команды прошел очередное обследование сердца

Италия

Посетил больницу

Фиорентина сообщила, что полузащитник команды прошел очередное обследование сердца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фиорентины" Эдуардо Бове в четверг снова обратился в больницу для дальнейших обследований после того, как он пережил остановку сердца во время матча Серии A против "Интера".

Игрок упал на газон на 17-й минуте игры между "Фиорентиной" и "Интером" 1 декабря. Его срочно доставили в больницу, поместили в отделение интенсивной терапии и установили дефибриллятор, после чего он был выписан через 12 дней.

Бове не может выступать на профессиональном уровне в Италии, пока имеет имплантированный дефибриллятор, но ранее он заявлял, что стремится вернуться в большой футбол — либо за рубежом с устройством, либо в Италии после его удаления.

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Прежде чем принимать решение о возвращении, Бове должен получить медицинское подтверждение, что он полностью восстановился и способен выдерживать физические нагрузки профессионального футболиста. В пятницу "Фиорентина" подтвердила, что 22-летний игрок прошел дополнительные кардиологические тесты.

"Фиорентина" сообщает, что в четверг, 20 марта, футболист Эдуардо Бове прошел углубленные кардиологические электрофизиологические исследования в клинике кардиологии и аритмологии AOUM под руководством профессора Антонио Делло Руссо и под наблюдением профессора Паоло Цеппилли, консультанта игрока", говорится в официальном заявлении клуба.

Добавим, что в этом сезоне на счету Бове 1 гол и 4 ассиста в 15 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах.

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Фиорентина (Флоренция) Эдуардо Бове
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Источник:
ACF Fiorentina
Опубликовал: Алексей Полищук
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