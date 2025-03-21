  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли может вернуться в Италию: два клуба Серии А заинтересованы в услугах тренера Аль-Насра
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли может вернуться в Италию: два клуба Серии А заинтересованы в услугах тренера Аль-Насра

Италия

Об этом пишет Николо Скира

Пиоли может вернуться в Италию: два клуба Серии А заинтересованы в услугах тренера Аль-Насра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Насра" Стефано Пиоли может вернуться к работе в Италии. Об этом пишет Николо Скира.

Два неназванных клуба Серии А проявили заинтересованность в 59-летнем итальянском специалисте и уже запросили информацию о специалисте.

Согласно сообщениям источника, клубы Серии А рассматривают возможность сотрудничества с Пиоли, начиная с сезона 2025/26.

Читайте такжеБывший тренер Милана стал кандидатом на должность в Ювентусе
По теме
yellow-arrow
Фиорентина сообщила, что полузащитник команды прошел очередное обследование сердца
yellow-arrow
Ливерпуль нашел замену капитану команды в Серии А
yellow-arrow
Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана
Стефано Пиоли Аль-Наср Серии А
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости