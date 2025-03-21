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Пиоли может вернуться в Италию: два клуба Серии А заинтересованы в услугах тренера Аль-Насра
Об этом пишет Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аль-Насра" Стефано Пиоли может вернуться к работе в Италии. Об этом пишет Николо Скира.
Два неназванных клуба Серии А проявили заинтересованность в 59-летнем итальянском специалисте и уже запросили информацию о специалисте.
Согласно сообщениям источника, клубы Серии А рассматривают возможность сотрудничества с Пиоли, начиная с сезона 2025/26.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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