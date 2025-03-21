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Наполи зимой пытался подписать вингера Болоньи 20 млн евро

Италия

Но Болонья отказалась от предложения

Наполи зимой пытался подписать вингера Болоньи 20 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" проявлял активный интерес к правому вингеру "Болоньи" Дану Ндойе во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, "Наполи" сделал предложение по трансферу 24-летнего футболиста на сумму около 20 миллионов евро. Тем не менее руководство "Болоньи" отклонило его.

Ндойе в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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