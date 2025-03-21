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Местные власти решили оштрафовать фанатов Фиорентины

Италия

К штрафу от Серии А добавились наказания от местных властей

Местные власти решили оштрафовать фанатов Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скандал, разгоревшийся вокруг оскорбительного тифо, продемонстрированного фанатами "Фиорентины" во время матча против "Ювентуса", набирает обороты. К штрафу от Серии А добавились наказания от местных властей, которые оштрафовали 11 фанатов "фиалок" на 166 евро каждого.

Однако, самое большое наказание получил 12-й болельщик, который был оштрафован за организацию хореографии, отличавшейся от согласованной с Группой безопасности (GOS).

Как выяснилось, фанаты "Фиорентины" подали местным властям проект тифо перед матчем и получили разрешение, но затем изменили его на оскорбительную фразу.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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