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Местные власти решили оштрафовать фанатов Фиорентины
К штрафу от Серии А добавились наказания от местных властей
Getty Images/Global Images Ukraine
Скандал, разгоревшийся вокруг оскорбительного тифо, продемонстрированного фанатами "Фиорентины" во время матча против "Ювентуса", набирает обороты.
Однако, самое большое наказание получил 12-й болельщик, который был оштрафован за организацию хореографии, отличавшейся от согласованной с Группой безопасности (GOS).
Как выяснилось, фанаты "Фиорентины" подали местным властям проект тифо перед матчем и получили разрешение, но затем изменили его на оскорбительную фразу.
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