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Ювентус планирует летом приобрести звездного форварда Наполи

Италия

Но есть один нюанс

Ювентус планирует летом приобрести звездного форварда Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас находится в аренде в "Галатасарае", является одной из главных трансферных целей "Ювентуса" на следующий сезон.

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" придется вести сложные переговоры с "Наполи", ведь сумма отступных в размере 75 миллионов евро действует только для иностранных клубов.

Осимхен, который провел успешный сезон в "Галатасарае", забив 26 голов в 30 матчах, готов к переезду в Турин. Однако, "Наполи" не желает продавать своего лучшего бомбардира внутреннему конкуренту.

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Ювентус (Турин) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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