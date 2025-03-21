Ювентус планирует летом приобрести звездного форварда Наполи

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас находится в аренде в "Галатасарае", является одной из главных трансферных целей "Ювентуса" на следующий сезон.

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" придется вести сложные переговоры с "Наполи", ведь сумма отступных в размере 75 миллионов евро действует только для иностранных клубов.

Осимхен, который провел успешный сезон в "Галатасарае", забив 26 голов в 30 матчах, готов к переезду в Турин. Однако, "Наполи" не желает продавать своего лучшего бомбардира внутреннему конкуренту.