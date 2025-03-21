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Ювентус планирует летом приобрести звездного форварда Наполи
Но есть один нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас находится в аренде в "Галатасарае", является одной из главных трансферных целей "Ювентуса" на следующий сезон.
Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" придется вести сложные переговоры с "Наполи", ведь сумма отступных в размере 75 миллионов евро действует только для иностранных клубов.
Осимхен, который провел успешный сезон в "Галатасарае", забив 26 голов в 30 матчах, готов к переезду в Турин. Однако, "Наполи" не желает продавать своего лучшего бомбардира внутреннему конкуренту.
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