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После сборной Бельгии – в Италию. Какой клуб может возглавить Тедеско?
Сообщает Tuttosport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.
По имеющейся информации, после увольнения из сборной Бельгии в январе специалист находится без работы.
Руководство "Ювентуса" рассматривает идею приглашения Тедеско, ведь им не нравится работа текущего тренера "Старой Сеньоры" Тьяго Мотты.
Напомним, сейчас "Ювентус" занимает 5 место в Серии А.
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Источник:tuttosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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