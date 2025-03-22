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После сборной Бельгии – в Италию. Какой клуб может возглавить Тедеско?

Италия

Сообщает Tuttosport

После сборной Бельгии – в Италию. Какой клуб может возглавить Тедеско?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.

По имеющейся информации, после увольнения из сборной Бельгии в январе специалист находится без работы.

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Руководство "Ювентуса" рассматривает идею приглашения Тедеско, ведь им не нравится работа текущего тренера "Старой Сеньоры" Тьяго Мотты.

Напомним, сейчас "Ювентус" занимает 5 место в Серии А.

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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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