Руководство Ромы приняло решение по Матсу Хуммельсу

"Рома" приняла решение не продлевать контракт с 36-летним защитником Матсом Хуммельсом.

Как отмечает издание, причина, почему "Рома" не хочет видеть немецкого защитника в итальянской команде, — новая политика команды. Сейчас "Рома" хочет омолодить состав, а 36-летний игрок слишком стар.

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Напомним, за этот сезон немец принял участие в 17 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол.