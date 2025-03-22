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Руководство Ромы приняло решение по Матсу Хуммельсу

Италия

Со старыми игроками будут прощаться

Руководство Ромы приняло решение по Матсу Хуммельсу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" приняла решение не продлевать контракт с 36-летним защитником Матсом Хуммельсом.

Как отмечает издание, причина, почему "Рома" не хочет видеть немецкого защитника в итальянской команде, — новая политика команды. Сейчас "Рома" хочет омолодить состав, а 36-летний игрок слишком стар.

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Напомним, за этот сезон немец принял участие в 17 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол.

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Матс Хуммельс Рома (Италия)
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Источник:
berger_pj
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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