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Защитник Ромы: Это лучший момент в моей карьере

Италия

Рассказал об изменениях в команде

Защитник Ромы: Это лучший момент в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ромы" рассказал об улучшениях в своей игре и команде.

Анхелиньо отметил вклад Раньери в команду и работу игроков.

"Заслуга в качественном скачке принадлежит команде, а не только мне. Возможно. Сейчас я играю на более подходящей позиции, чем в прошлом году, но своим ростом я обязан партнёрам по команде и мистеру Раньери, который всегда выстраивал меня наилучшим образом с момента своего прихода.

Его доверие и игра всей команды имеют значение. Здесь, в Риме, я действительно счастлив и хочу продолжать идти по этому пути. Это лучший момент в моей карьере", - сказал Анхелиньо.

По словам испанского защитника, он хочет, чтобы Раньери остался в итальянском клубе.

"Мы все его любим, он сделал для нас невероятные вещи. Мы были бы счастливы, если бы он остался", - заявил защитник.

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В этом сезоне Анхелиньо сыграл в 42-х матчах "Ромы". Он отметился 4-мя голами и 6-ю голевыми передачами.

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Клаудио Раньери Рома (Италия) Анхелиньо
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Источник:
Forza Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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