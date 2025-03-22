  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Очень важный. Фабрегас связался с Анчелотти насчет Нико Паса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очень важный. Фабрегас связался с Анчелотти насчет Нико Паса

Италия

Что решили?

Очень важный. Фабрегас связался с Анчелотти насчет Нико Паса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас приехал в Мадрид, чтобы пообщаться с Карло Анчелотти относительно игрока Нико Паса, сообщает ABC.

Напомним, что Нико Пас перешел в "Комо" в августе 2024 года, однако мадридский "Реал" имеет 50% прав на игрока, из-за чего "Реал" имеет право на обратный выкуп Паса в течение следующих трех лет.

Читайте такжеМиланский Интер может подписать талантливого игрока Реала

Сеск Фабрегас приехал в Мадрид, чтобы решить ситуацию с 20-летним аргентинцем. Испанец хочет, чтобы Пас остался как можно дольше в итальянской команде. Отмечается, что Анчелотти положительно отреагировал на эту информацию.

Добавим, что за этот сезон аргентинец в чемпионате Италии забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах.

По теме
yellow-arrow
Ювентус может уволить главного тренера после матча с Дженоа
yellow-arrow
Защитник Ромы: Это лучший момент в моей карьере
yellow-arrow
Руководство Ромы приняло решение по Матсу Хуммельсу
Карло Анчелотти Сеск Фабрегас Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
adc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости