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Очень важный. Фабрегас связался с Анчелотти насчет Нико Паса
Что решили?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас приехал в Мадрид, чтобы пообщаться с Карло Анчелотти относительно игрока Нико Паса, сообщает ABC.
Напомним, что Нико Пас перешел в "Комо" в августе 2024 года, однако мадридский "Реал" имеет 50% прав на игрока, из-за чего "Реал" имеет право на обратный выкуп Паса в течение следующих трех лет.
Сеск Фабрегас приехал в Мадрид, чтобы решить ситуацию с 20-летним аргентинцем. Испанец хочет, чтобы Пас остался как можно дольше в итальянской команде. Отмечается, что Анчелотти положительно отреагировал на эту информацию.
Добавим, что за этот сезон аргентинец в чемпионате Италии забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах.
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