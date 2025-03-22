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Ювентус может уволить главного тренера после матча с Дженоа
Всё зависит от результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" может уволить главного тренера после матча с "Дженоа".
Ближайший матч Серии А может стать последним для Тьяго Мотты в "старой синьоре". По словам Джанлуко Ди Марцио, это связано с сезоном и целей, которые не оправдали ожиданий.
Журналист рассказал, что "Ювентус" не уволил Мотту ранее по бюджетным причинам. Нужно было увеличить капитал. Но с 1 апреля все расходы будут включены в следующий квартал и их можно будет возместить.
Чтобы исправить ситуацию, Тьяго Мотте нужно убедительно победить "Дженоа" продемонстрировав, что он восстановил спокойствие в раздевалке и тактический баланс.
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Напомним, что сейчас "Ювентус" сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице с 52-мя набранными баллами.
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