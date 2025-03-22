  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус может уволить главного тренера после матча с Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус может уволить главного тренера после матча с Дженоа

Италия

Всё зависит от результата

Ювентус может уволить главного тренера после матча с Дженоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" может уволить главного тренера после матча с "Дженоа".

Ближайший матч Серии А может стать последним для Тьяго Мотты в "старой синьоре". По словам Джанлуко Ди Марцио, это связано с сезоном и целей, которые не оправдали ожиданий.

Журналист рассказал, что "Ювентус" не уволил Мотту ранее по бюджетным причинам. Нужно было увеличить капитал. Но с 1 апреля все расходы будут включены в следующий квартал и их можно будет возместить.

Чтобы исправить ситуацию, Тьяго Мотте нужно убедительно победить "Дженоа" продемонстрировав, что он восстановил спокойствие в раздевалке и тактический баланс.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сейчас "Ювентус" сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице с 52-мя набранными баллами.

По теме
yellow-arrow
Очень важный. Фабрегас связался с Анчелотти насчет Нико Паса
yellow-arrow
Защитник Ромы: Это лучший момент в моей карьере
yellow-arrow
Руководство Ромы приняло решение по Матсу Хуммельсу
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости