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Защитник Ромы рассказал о травме Дибалы: Надеемся, что он сможет вернуться ещё сильнее

Италия
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Отреагировал на потерю ключевого футболиста

Защитник Ромы рассказал о травме Дибалы: Надеемся, что он сможет вернуться ещё сильнее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ромы" рассказал о травме Дибалы.

По словам Анхелиньо, очень жаль, что нападающий получил травму. Он внёс важный вклад в команду.

"Нам очень жаль, как команду, так и, прежде всего, его самого. Пауло переживал великий момент, он играл очень хорошо и внёс важный вклад в команду. Это серьёзная травма, но мы надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее, ещё сильнее.

Мы говорили? Да, конечно. Он недоволен, он хотел бы играть до конца чемпионата. Но он остаётся близок к команде: он не сможет помочь нам на поле. Но сделает это извне", - заявил Анхелиньо.

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Напомним, что Пауло Дибала порвал сухожилие в матче против "Кальяри", сыграв 11 минут.

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Источник:
Forza Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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