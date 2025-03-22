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Ювентус нашёл нового тренера на случай увольнения Мотты

Италия

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Ювентус нашёл нового тренера на случай увольнения Мотты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" нашёл нового тренера на случай увольнения Тьяго Мотты.

По информации La Gazzetta Dello Sport, "Ювентус" рассматривает дух фаворитов – Роберто Манчини и Игора Тудора. Клуб хочет предложить контракт на 4 месяца, но не факт. Что тренеры согласятся на него.

Если же итальянский клуб предложит вариант с 1,5 летним контрактом, то Манчини в таком случае будет фаворитом.

Также источник пишет, что можно было попробовать уговорить Зинедина Зидана, ведь он был бы единственным, кто мог разжечь энтузиазм болельщиков. Но это маловероятно.

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Ранее мы писали, что "Ювентус" может уволить Тьяго Мотту после матча с "Дженоа".

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Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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