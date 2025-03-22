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Консейсау может остаться тренером Милана. Названо условие

Италия

Выполнима ли миссия?

Консейсау может остаться тренером Милана. Названо условие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сержиу Консейсау может остаться тренером "Милана" в следующем сезоне.

Руководство клуба сообщило, что для сохранения должности, португальскому тренеру нужно занять четвёртое место по итогам сезона и выиграть Кубок Италии.

От четвёртого места "Милан" отделяет шесть очков, но за него очень большая конкуренция в Серии А. В Кубке Италии предстоит провести два матча против "Интера".

По словам Tuttosport, обе цели труднодостижимы. Впереди 9 игр, но есть две проблемы: нужно надеяться на соперников, что они сбавят обороты и показывать свою почти идеальную игру.

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Напомним, что сейчас "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице имея 47 очков.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
Milan News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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