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Экс-тренер Малиновского готов возглавить Ювентус, – Романо
Речь идет о главном кандидате на должность
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" продолжает работать над планом увольнения Тиаго Мотты с должности главного тренера, передает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что главным кандидатом на роль наставника туринского клуба является Игор Тудор. По данным инсайдера, 46-летний хорват уже согласился возглавить "зебр" до конца сезона с опцией продления на год. Специалист находится без работы с июня 2024 года, когда покинул "Лацио".
Тудор уже работал в "Ювентусе" ассистентом Андреа Пирло (август 2020 – май 2021). Игор также выступал в составе "бьянконери" в качестве игрока, проведя 174 матча.
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