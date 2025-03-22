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Экс-тренер Малиновского готов возглавить Ювентус, – Романо

Италия

Речь идет о главном кандидате на должность

Экс-тренер Малиновского готов возглавить Ювентус, – Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" продолжает работать над планом увольнения Тиаго Мотты с должности главного тренера, передает журналист Фабрицио Романо.

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Сообщается, что главным кандидатом на роль наставника туринского клуба является Игор Тудор. По данным инсайдера, 46-летний хорват уже согласился возглавить "зебр" до конца сезона с опцией продления на год. Специалист находится без работы с июня 2024 года, когда покинул "Лацио".

Тудор уже работал в "Ювентусе" ассистентом Андреа Пирло (август 2020 – май 2021). Игор также выступал в составе "бьянконери" в качестве игрока, проведя 174 матча.

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Ювентус (Турин) Игор Тудор Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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