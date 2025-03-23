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Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику
Дал советы
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, что он говорил с Патриком Виейра.
"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то трудно забивать голы.
Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не имеем мяча", — сказал Малиновский.
Добавим, что главный тренер "Дженоа" – Патрик Виейра.
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Источник:tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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