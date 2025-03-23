  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику

Италия

Дал советы

Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, что он говорил с Патриком Виейра.

"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то трудно забивать голы.

Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не имеем мяча", — сказал Малиновский.

Добавим, что главный тренер "Дженоа" – Патрик Виейра.

Читайте также"Не все проходило гладко", - Малиновский рассказал о своем возвращении после травмы
По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Малиновского готов возглавить Ювентус, – Романо
yellow-arrow
Консейсау может остаться тренером Милана. Названо условие
yellow-arrow
Ювентус нашёл нового тренера на случай увольнения Мотты
Патрик Виейра Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
5 000 грн
На сайт
2
15 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости