Известно, что сказал легендарный француз Виейра украинскому полузащитнику

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, что он говорил с Патриком Виейра.

"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то трудно забивать голы.

Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не имеем мяча", — сказал Малиновский.